G20 cultura a Roma, Draghi: "Sostenerla è cruciale per ripartenza" (Di giovedì 29 luglio 2021) "Il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza del Paese. Il settore dei viaggi e del turismo vale il 13% del prodotto interno lordo e impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e mezzo di persone. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dall'Unione Europea, investiamo in queste attività quasi 7 miliardi di euro. Interveniamo sul patrimonio culturale di Roma, da Cinecittà all'Appia Antica. Il Giubileo del 2025 deve essere occasione di rilancio profondo e duraturo per la città". Così il premier Mario Draghi intervenendo al G20 della cultura al ...

