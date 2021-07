Furto da 35 mila euro a Montenars | in azione 3 giovani della zona

Advertising

MaxxGhe : 29/07/1973 Durante lo show al MSG, avviene il furto di 200 mila dollari che Peter Grant, manager dei LED ZEPPELIN,… - messveneto : Furto in casa da 35 mila euro: arrestati due giovani, un terzo complice si è dato alla fuga nei boschi - imperianews_it : Imperia, furto al bar 'Europa' a Oneglia: ladri rubano oltre 5 mila euro (foto) - MessinaMag : Aveva tentato il colpo grosso: un furto da 2 mila euro di gioielli che doveva essere facile facile in casa di un an… - RedazioneLaNews : #Roma Si intesta i conti correnti dell'anziana cugina e le sottrae 280.000 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Furto mila

Il Messaggero Veneto

da 35euro in una casa di Montenars . Sono stati arrestati due giovani e un terzo complice si è dato alla fuga nei boschi. Si trattava di una ragazza classe 2000, residente a Tarcento, e di ...Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti oggetti utili allo scasso oltre a tutta la refurtiva per un valore complessivo di 35euro. Nello specifico, c'erano orologi e penne di pregio, ...È successo in un rimessaggio di Bocca di Magra. I militari di Sarzana sono risaliti ai colpevoli e riconsegnato il mezzo al proprietario ...Sarzana – Furto di bicicletta aggravato in concorso. Si tratta del reato di cui devono rispondere due giovani denunciati dai carabinieri di Sarzana, residente il primo in val di Magra e l’altro a Carr ...