Fumata bianca | accordo sulla giustizia nel governo dopo giorni di tensione

Advertising

ilriformista : Per tutto il giorno #Conte e i suoi hanno evocato l’astensione e la rottura: poi lo stop del ministro degli Esteri… - friuligol : JUVENTINA - Fumata bianca, Cocolet è biancorosso: - AlbOr_EsSence : Il Santos si arrende: fumata bianca in arrivo per Kaio Jorge | JNetwork24 - fiorini_mara : RT @ilriformista: Per tutto il giorno #Conte e i suoi hanno evocato l’astensione e la rottura: poi lo stop del ministro degli Esteri #DiMa… - FilippoRubu00 : @InterS84550228 Il Cagliari vorrebbe 5M di prestito e 21 di riscatto. Se l’Inter dovesse alzare l’offerta o il Cagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumata bianca

Con il Sassuolo i contatti continuano, anche se non hanno ancora portato alla tanto attesa, dal momento che i neroverdi non si smuovono dalla richiesta di 40 milioni di euro , e non ...Fiducia per la? Siamo sempre fiduciosi, normale che nelle trattative ci siano cose da chiarire, da risolvere. Ma vogliamo concludere. Cristiano Ronaldo ancora punto di riferimento? Il ...Nulla di tecnico o tattico, visto che l’allenatore è un estimatore di Nandez da tempo. Curioso che l’ultimo sponsor sia proprio Nainggolan, che vede il suo futuro legato in parte all’arrivo di Nahitan ...Le due società sono in contatto da settimane per l'esterno spagnolo e i Gunners hanno sondato il terreno per Lautaro. Alessandro Cosattini. Dialoghi in corso sull'asse Inter-Arsenal. I nerazzurri cont ...