Frodi per furto d’identità | il triste primato alla città di Napoli

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 29 luglio 2021) Leper furticoinvolgono in maniera pesante. I cittadini dinon possono dormire sonni tranquilli. Il datormante sulleperdi identità (Getty Images)Il numero dellecreditizie attraverso ilcontinuano a pesare sulle famiglie. La pratica consiste nell’utilizzare i dati di malcapitati, in modo da ottenere finanziamenti e prestiti. Successivamente queste somme non vengono restituite agli istituti che le erogano. Leggi anche-> Dipendenti non vaccinati, arriva ...