Francia, Covid-19: sale l'allarme, 1.000 persone in terapia intensiva, crescono anche i ricoveri (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono quasi mille le persone affette da una forma grave di Covid-19 in cura oggi nei reparti specializzati in Francia, stando alle autorità sanitarie, un dato che attesta quindi un'impennata di contagi

