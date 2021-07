Francesco Gabbani operato alle corde vocali | ' Ora sto alla grande'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Francesco Gabbani operato alle corde vocali: 'L'esperienza dell'Arena mi ha dato la giusta grinta' - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Francesco #Gabbani operato alle corde vocali, l’annuncio social - UnioneSarda : Francesco #Gabbani operato alle corde vocali, l’annuncio social - raspa90 : RT @repubblica: Francesco Gabbani operato alle corde vocali: 'L'esperienza dell'Arena mi ha dato la giusta grinta' - repubblica : Francesco Gabbani operato alle corde vocali: 'L'esperienza dell'Arena mi ha dato la giusta grinta' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Gabbani

La gioia dopo la paura e la voglia di condividerla con i propri follower.ha subito un intervento alle corde vocali ad Amburgo. È lo stesso cantante a rivelarlo, postando su Instagram alcune foto della degenza. 'Adesso che è tutto passato - ha scritto ...operato alle corde vocali/ Come sta? "Intervento ad Amburgo" Lowlow ha iniziato la sua carriera artistica partecipando a diverse battle di freestyle in giro per l'Italia , tra il ..."Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo" ha scritto il cantante sui social, condividendo le foto della degenza ...Proprio sul suo canale social ufficiale, Francesco Gabbani ha rivelato ai suoi sostenitori di essere stato operato alle corde vocali.