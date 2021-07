Forza Italia: "Flop CoVax, Ue si attivi per accelerare vaccinazioni in Africa” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Con l’aumento del numero di sbarchi sulle coste Italiane, è necessario che la protezione sanitaria cominci fin dai Paesi d’origine. Occorrono dunque azioni mirate laddove partono i flussi migratori, per tutelare la situazione sanitaria degli Stati membri di destinazione ed evitare, quanto più possibile, la diffusione di nuove e più aggressive varianti. È quindi imprescindibile che l’Unione europea si attivi per accelerare la campagna di vaccinazione in Africa”. Lo dichiara l’europarlamentare Luisa Regimenti, Responsabile Europa del Dipartimento Sanità di Forza Italia e Membro della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Con l’aumento del numero di sbarchi sulle costene, è necessario che la protezione sanitaria cominci fin dai Paesi d’origine. Occorrono dunque azioni mirate laddove partono i flussi migratori, per tutelare la situazione sanitaria degli Stati membri di destinazione ed evitare, quanto più possibile, la diffusione di nuove e più aggressive varianti. È quindi imprescindibile che l’Unione europea siperla campagna di vaccinazione in”. Lo dichiara l’europarlamentare Luisa Regimenti, Responsabile Europa del Dipartimento Sanità die Membro della ...

Advertising

fattoquotidiano : Il blitz era stato studiato per tempo. Gli avvocati di Silvio Berlusconi avevano cercato, comma per comma, se nella… - goggiasofia : Ne voglio avere tanta per stanotte, di fede. Forza Fede: l’Italia, noi tutti… siamo con te! ?????? - Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - cocchi2a : RT @_marlene1265: @petergomezblog #Gomez QUESTE INFORMAZIONI VANNO : #Draghi @Palazzo_Chigi , #Mattarella @Quirinale , #Cartabia = SALVA #M… - Pasquale_Mereu : RT @marioadinolfi: Elio Vito è un deputato di Forza Italia, ha votato obbediente le leggi ad personam per salvare dalla galera il patron Be… -