Forza Italia a supporto di Mastella, accordo siglato a palazzo Mosti (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato a palazzo Mosti il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, Iannace, a ciò delegato dal comitato cittadino forzista, ha confermato la volontà di Forza Italia di collaborare con la coalizione guidata dal sindaco Mastella in occasione delle prossime elezioni amministrative. Una scelta di responsabilità, dettata soprattutto dalla necessità di dare un contributo fattivo in un momento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, ha incontrato ail coordinatore provinciale di, Nascenzio Iannace. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, Iannace, a ciò delegato dal comitato cittadino forzista, ha confermato la volontà didi collaborare con la coalizione guidata dal sindacoin occasione delle prossime elezioni amministrative. Una scelta di responsabilità, dettata soprattutto dalla necessità di dare un contributo fattivo in un momento ...

