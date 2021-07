Fortnite: in arrivo una skin da The Suicide Squad (Di giovedì 29 luglio 2021) Quando giocare a Fortnite è una vera missione suicida: una nuova skin di terze parti è in arrivo, stavolta dal film The Suicide Squad I crossover, per Fortnite, sembrano non finire davvero mai, ed ora a fornirci una skin è nientemeno che The Suicide Squad: Missione suicida. Il film di James Gunn, che sta già facendo incetta di consensi presso la critica, non uscirà prima di settimana prossima, ma è evidente che l’irriverente regista è particolarmente rinvigorito. Sul suo profilo Twitter, infatti, il direttore ha ospitato un messaggio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 luglio 2021) Quando giocare aè una vera missione suicida: una nuovadi terze parti è in, stavolta dal film TheI crossover, per, sembrano non finire davvero mai, ed ora a fornirci unaè nientemeno che The: Missione suicida. Il film di James Gunn, che sta già facendo incetta di consensi presso la critica, non uscirà prima di settimana prossima, ma è evidente che l’irriverente regista è particolarmente rinvigorito. Sul suo profilo Twitter, infatti, il direttore ha ospitato un messaggio ...

