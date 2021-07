Fortnite: Arriva il Rift Tour con ricompense GRATIS (Di giovedì 29 luglio 2021) Quest’oggi Epic Games ha annunciato ufficialmente il Rift Tour, un nuovo evento per Fortnite che si terrà dal 6 all’8 Agosto e porterà i giocatori in nuove magiche realtà, confermando il vociferato concerto di Ariana Grande. Come ottenere le ricompense GRATIS del Rift Tour in Fortnite A partire da oggi e fino all’8 Agosto completando gli incarichi che vi riportiamo in questo articolo potrete ottenere ricompense GRATIS come la Schermata di caricamento Coccole cosmiche, Spray Fenditurastico ed emoticon Micio ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 luglio 2021) Quest’oggi Epic Games ha annunciato ufficialmente il, un nuovo evento perche si terrà dal 6 all’8 Agosto e porterà i giocatori in nuove magiche realtà, confermando il vociferato concerto di Ariana Grande. Come ottenere ledelinA partire da oggi e fino all’8 Agosto completando gli incarichi che vi riportiamo in questo articolo potrete ottenerecome la Schermata di caricamento Coccole cosmiche, Spray Fenditurastico ed emoticon Micio ...

Advertising

nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Skye estiva Sempre in cerca di nuove avventure, Skye estiva arriva nel Pacchetto Crew… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Skye estiva Sempre in cerca di nuove avventure, Skye estiva arriva nel Pacchetto Crew… - mario_vg1 : Arriva su Fortnite il vincitore della “World Cup 2019” cioè Bugha - infoitscienza : Fortnite, arriva una feature che cambierà (per sempre) il modo di giocare? - FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? Ciao a tutti! La patch 17.21 arriva domani, il downtime inizierà alle 10:00! ???? Hello everyone! The… -