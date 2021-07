Formula 1, Gran premio d'Italia a Monza: al via la vendita dei biglietti (Di giovedì 29 luglio 2021) I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale del circuito www.Monzanet.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone.it. Non sarà possibile comprare il tagliando alle porte del circuito, ma ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 luglio 2021) Isono acquistabili sul sito ufficiale del circuito www.net.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone.it. Non sarà possibile comprare il tagliando alle porte del circuito, ma ...

Advertising

MartinaRSB : RT @Autodromo_Monza: Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità??? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Hein… - opu_ytm7 : RT @Autodromo_Monza: Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità??? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Hein… - massad1976 : RT @Autodromo_Monza: Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità??? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Hein… - MonacoXXKarting : RT @Autodromo_Monza: Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità??? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Hein… - coldrexf7 : RT @Autodromo_Monza: Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità??? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Hein… -