Forever 21 accusata di aver copiato prodotti Koreatown

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Forever accusata

ilGiornale.it

Gearbox èdi aver trattenuto i profitti di vendita die 3D Realms, di contro, ha perso la fiducia del publisher,di aver ambiguamente tentato di mantenere il controllo sull'...... difensora dei diritti umani in Turchiadi terrorismo, passando per Aleksei Navalny, in ... Sempre a Bologna, la scorsa settimana l'associazione Figurineha presentato la Fumetto...L'azienda di abbigliamento statunitense Forever 21 è accusata di aver copiato alcuni maglioni e t-shirt del brand Koreatown.