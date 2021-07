Forestieri: “Sono rientrato dalle vacanze in anticipo. Ecco cosa ci chiede mister Gotti” (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Forestieri, attaccante argentino dell’Udinese, è intervenuto ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono rientrato dalle vacanze con dieci giorni di anticipo per avvantaggiarmi nella preparazione, che non ero riuscito a svolgere l’anno scorso. Mi sto sentendo bene nonostante le gambe pesanti. Siamo pronti a fare ciò che il mister chi chiederà. Lui ci conosce più di tutti e se ci propone idee nuove noi ci prepariamo per accontentarlo. Abbiamo provato anche altre formazioni, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando, attaccante argentino dell’Udinese, è intervenuto ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagione.le sue dichiarazioni: “con dieci giorni diper avvantaggiarmi nella preparazione, che non ero riuscito a svolgere l’anno scorso. Mi sto sentendo bene nonostante le gambe pesanti. Siamo pronti a fare ciò che ilchirà. Lui ci conosce più di tutti e se ci propone idee nuove noi ci prepariamo per accontentarlo. Abbiamo provato anche altre formazioni, ...

