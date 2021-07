Foot Locker Europe | nuovo campo di basket a Milano

Advertising

Foot Locker ha collaborato con l'NBA e una rete di artisti e giocatori locali per aprire un nuovo campo a Milano

La firma sull'opera è diEurope, che con il suo progetto 'Raise the Game' sta ristrutturando una serie di playground in giro per l'Europa con l'obiettivo - hanno fatto sapere dal gruppo - ...Per l'estate 2021, Timberland perpropone il modello Ripcord verde in tessuto ReBOTL? riciclato, resistente ed eco - responsabile. Soletta in Eva e suola full - ground - contact in Eva ...MILANO - Foot Locker Europe presenta il suo nuovo campo da basket in viale Lazio 25 a Milano. L’iniziativa rivolta alle community di basket rientra nel ...Foot Locker Europe presenta il suo nuovo campo da basket in viale Lazio 25 a Milano. L’iniziativa rivolta alle community di basket rientra nel programma intitolato “Raise the Game”. Questo programma, ...