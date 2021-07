Floridia: “Dad solo per i non vaccinati? Non ne vedo il motivo, nessuno ci torni alla didattica digitale” (Di giovedì 29 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, in un'intervista a Rai Radio 1, parla del ritorno in classe: "Non reputo necessario l’obbligo di vaccinazione al personale scolastico e, in ogni caso, non vedo motivi per subordinare a questo tema il ritorno alla didattica in presenza. Oltre l’85% del personale scolastico si è vaccinato spontaneamente, dimostrando grande senso civico e responsabilità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, in un'intervista a Rai Radio 1, parla del ritorno in classe: "Non reputo necessario l’obbligo di vaccinazione al personale scolastico e, in ogni caso, nonmotivi per subordinare a questo tema il ritornoin presenza. Oltre l’85% del personale scolastico si è vaccinato spontaneamente, dimostrando grande senso civico e responsabilità". L'articolo .

