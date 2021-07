Flavio Insinna svela perché non ha avuto figli: non l’aveva mai detto prima d’ora, rivelazione inedita (Di giovedì 29 luglio 2021) Flavio Insinna si racconta a Oggi.it: il conduttore parla del rapporto con la compagna Adriana e spiega perché ha scelto di non avere figli. Lo vediamo ogni giorno al timone de “Il pranzo è servito”, storico quiz ideato dal grande Corrado, ma Flavio Insinna è stato ed è il volto anche di tante altre famosissime L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 luglio 2021)si racconta a Oggi.it: il conduttore parla del rapporto con la compagna Adriana e spiegaha scelto di non avere. Lo vediamo ogni giorno al timone de “Il pranzo è servito”, storico quiz ideato dal grande Corrado, maè stato ed è il volto anche di tante altre famosissime L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Flavio Insinna fa una rivelazione: “Non ero in grado”, il clamoroso retroscena - infoitcultura : Flavio Insinna torna in azione, lo scatto sul set fa impazzire i fan: FOTO - infoitcultura : Il pranzo è servito, puntata cancellata: Flavio Insinna e il cambio di palinsesto - infoitcultura : Il pranzo è servito, Flavio Insinna sbianca in diretta: “Ho un mancamento” - infoitcultura : Flavio Insinna: ecco il motivo per cui non ha avuto mai figli -