Flavio Insinna e i figli: ecco perché non ne ha voluti (Di giovedì 29 luglio 2021) Flavio Insinna ha parlato del motivo per cui non ha avuto mai figli: una scelta altruistica e ponderata, secondo il conduttore televisivo. Flavio Insinna non ha mai desiderato avere figli, una decisione ponderata quindi e non affatto casuale. Il famoso conduttore televisivo ha spiegato il motivo che lo ha spinto a non diventare padre: secondo lui è stata una scelta 'altruistica', visto che sarebbe stato sicuramente un padre assente a causa del suo lavoro. Durante un'intervista del settimanale Oggi, Insinna ha dichiarato: "perché non ho ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)ha parlato del motivo per cui non ha avuto mai: una scelta altruistica e ponderata, secondo il conduttore televisivo.non ha mai desiderato avere, una decisione ponderata quindi e non affatto casuale. Il famoso conduttore televisivo ha spiegato il motivo che lo ha spinto a non diventare padre: secondo lui è stata una scelta 'altruistica', visto che sarebbe stato sicuramente un padre assente a causa del suo lavoro. Durante un'intervista del settimanale Oggi,ha dichiarato: "non ho ...

