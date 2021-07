Firenze: consigliere paragona l'Olocausto al vaccino, è polemica. Ma la Lega si dissocia (Di giovedì 29 luglio 2021) Clamore a Firenze per le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega Andrea Asciuti che ha paragonato, in una nota, «l'Olocausto al vaccino» . Asciuti ha pure riportato passi di un testo dello... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 luglio 2021) Clamore aper le dichiarazioni delcomunale dellaAndrea Asciuti che hato, in una nota, «l'al» . Asciuti ha pure riportato passi di un testo dello...

