Fioretto femminile, l’Italia crolla in semifinale: Arianna Errigo sotto accusa (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche il Fioretto femminile delude. l’Italia esce in semifinale con la Francia, si lascia rimontare undici stoccate di vantaggio (2-9 alla fine del quarto assalto) e finisce col perdere 45-43. La squadra è composta da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini. A finire sotto accusa è Arianna Errigo che nel corso della carriera non ha tenuto fede alle promesse. Perse da favorita la finale olimpica individuale a Londra 2012 contro la Di Francisca, successivamente dominò il Fioretto ma a Rio uscì e poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche ildelude.esce incon la Francia, si lascia rimontare undici stoccate di vantaggio (2-9 alla fine del quarto assalto) e finisce col perdere 45-43. La squadra è composta da Alice Volpi,e Martina Batini. A finireche nel corso della carriera non ha tenuto fede alle promesse. Perse da favorita la finale olimpica individuale a Londra 2012 contro la Di Francisca, successivamente dominò ilma a Rio uscì e poi ...

