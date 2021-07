Fiorentina, vittoria con valanga di gol contro il Levico Terme in amichevole: super Sottil (Di giovedì 29 luglio 2021) La Fiorentina di Vincenzo Italiano prende gradualmente forma, in tutte le sue sfaccettature tecnico-tattiche. In attesa dell’imminente inizio ufficiale della stagione 2020/2021, i Viola hanno sconfitto il Levico Terme al termine del suddetto test-amichevole. Ben 9 reti dei toscani, a fronte dello 0 nel tabellino alla voce ‘avversari’. Primo gol siglato da Kokorin su calcio di rigore, da lui stesso procurato, con raddoppio e tris caratterizzati dal medesimo asse: suggerimento di Terzic e centro di Agostinelli: 3-0. Dopo una prima frazione a buon ritmo, ma dal ritmo non esattamente esaltante, il secondo tempo ha offerto una ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladi Vincenzo Italiano prende gradualmente forma, in tutte le sue sfaccettature tecnico-tattiche. In attesa dell’imminente inizio ufficiale della stagione 2020/2021, i Viola hanno sconfitto ilal termine del suddetto test-. Ben 9 reti dei toscani, a fronte dello 0 nel tabellino alla voce ‘avversari’. Primo gol siglato da Kokorin su calcio di rigore, da lui stesso procurato, con raddoppio e tris caratterizzati dal medesimo asse: suggerimento di Terzic e centro di Agostinelli: 3-0. Dopo una prima frazione a buon ritmo, ma dal ritmo non esattamente esaltante, il secondo tempo ha offerto una ...

