Fiorentina, vicina la cessione del centrocampista. Il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Premier (Di giovedì 29 luglio 2021) Si accende il mercato viola. È vicina la cessione di Amrabat, arrivato a Firenze solamente un anno fa ma pronto a preparare subito le valige, con destinazione Torino. Il centrocampista marocchino quest’anno è spesso partito titolare ed è stato centrale nella Fiorentina di Prandelli prima e Iachini poi. 33 son le presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia, il punto però è che purtroppo non è riuscito a lasciar il segno. Troppe le prestazioni negative e le insufficienze. Non gli è riuscito quel salto di qualità che tanto sembrava poter essere realtà dopo quanto di bello mostrato la stagione precedente all’Hellas ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Si accende il mercato viola. Èladi Amrabat, arrivato a Firenze solamente un anno fa ma pronto a preparare subito le valige, con destinazione Torino. Ilmarocchino quest’anno è spesso partito titolare ed è stato centrale nelladi Prandelli prima e Iachini poi. 33 son le presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia, il punto però è che purtroppo non è riuscito a lasciar il segno. Troppe le prestazioni negative e le insufficienze. Non gli è riuscito quel salto di qualità che tanto sembrava poter essere realtà dopo quanto di bello mostrato la stagione precedente all’Hellas ...

