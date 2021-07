Fiorentina, Biraghi: «Critiche? Per molti sono il cane da bastonare» (Di giovedì 29 luglio 2021) Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione in casa viola: le sue parole in conferenza stampa Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione in casa viola. Le sue parole in conferenza stampa. RITIRO – «Siamo partiti bene, c’è grande entusiasmo attorno all’allenatore. I tifosi lo hanno chiamato anno zero, penso sia il termine esatto. Abbiamo un tecnico che ha portato entusiasmo e idee nuove che ci fanno divertire. Come punto di partenza è importante. Poi saranno i risultati a parlare ma i presupposti per far bene ci sono. Io ho avuto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Cristiano, esterno della, ha fatto il punto della situazione in casa viola: le sue parole in conferenza stampa Cristiano, esterno della, ha fatto il punto della situazione in casa viola. Le sue parole in conferenza stampa. RITIRO – «Siamo partiti bene, c’è grande entusiasmo attorno all’allenatore. I tifosi lo hanno chiamato anno zero, penso sia il termine esatto. Abbiamo un tecnico che ha portato entusiasmo e idee nuove che ci fanno divertire. Come punto di partenza è importante. Poi saranno i risultati a parlare ma i presupposti per far bene ci. Io ho avuto ...

