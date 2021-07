Fiorentina, Benassi: «Dobbiamo apprendere le richieste del mister velocemente» (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’amichevole con il Levico Terme, Marco Benassi ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: le sue parole Dopo il 9-0 rifilato al Levico Terme in amichevole, Marco Benassi, autore di una doppietta, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: «Sono contento soprattutto per come interpretato tutti quanti quello che voleva il mister, l’atteggiamento è stato quello giusto. Dobbiamo accelerare l’apprendimento di quello che ci chiede il mister. A centrocampo mi trovo benissimo, per il calcio che chiede il mister posso sfruttare al meglio le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’amichevole con il Levico Terme, Marcoha parlato ai canali ufficiali della: le sue parole Dopo il 9-0 rifilato al Levico Terme in amichevole, Marco, autore di una doppietta, ha parlato ai canali ufficiali della: «Sono contento soprattutto per come interpretato tutti quanti quello che voleva il, l’atteggiamento è stato quello giusto.accelerare l’apprendimento di quello che ci chiede il. A centrocampo mi trovo benissimo, per il calcio che chiede ilposso sfruttare al meglio le ...

