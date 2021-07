Filippo Bisciglia | Pamela Camassa rivela perchè non hanno figli

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Temptation Island anche quest’anno si è classificato come uno dei programmi più visti dell’estate. Un programma all’interno del quale diverse coppie scelgono di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti nella speranza di riuscire a risolvere i problemi presenti nella coppia. A condurre è stato ancora una voltache, così come gli anni precedenti, ha dimostrato di essere una persona attenta alle esigenze altrui e soprattutto un presentatore capace. In tanti però si sono posti delle domande sulla sua vita privata ed in particolare sul fatto che ancora oggi il conduttore, nonostante sia fidanzato da moltissimi anni, non sia ...