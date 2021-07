FIFA 22: Pardo e Adani i nuovi telecronisti! Ufficiale (Di giovedì 29 luglio 2021) Le indiscrezioni circolavano già da qualche settimana, ma adesso è arrivata la conferma Ufficiale! La nuova coppia di telecronisti di FIFA 22 sarà quella formata dal confermato Pierluigi Pardo e dalla new entry Daniele “Lele” Adani che prenderà dunque il posto di Stefano Nava Ad annunciarlo è stato lo stesso Adani attraverso un post pubblicato L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 29 luglio 2021) Le indiscrezioni circolavano già da qualche settimana, ma adesso è arrivata la conferma! La nuova coppia di telecronisti di22 sarà quella formata dal confermato Pierluigie dalla new entry Daniele “Lele”che prenderà dunque il posto di Stefano Nava Ad annunciarlo è stato lo stessoattraverso un post pubblicato L'articolo proviene da FUT Universe.

FUTUniversecom : FIFA 22: Pardo e Adani i nuovi telecronisti! Ufficiale - AdriJuve64 : RT @CalcioPillole: Nuovo acquisto per la #EASports, in casa #FIFA22: Lele #Adani sarà il nuovo commentatore tecnico al fianco di Pierluigi… - CalcioPillole : Nuovo acquisto per la #EASports, in casa #FIFA22: Lele #Adani sarà il nuovo commentatore tecnico al fianco di Pierl… - greenhood881 : @Boboj29 Ti sbagli, il primo insieme a Pardo sarà la voce ufficiale di Fifa 22...FATTI ?????? -