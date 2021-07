(Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA SPORTS ha annunciato che, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore,ildella versione italiana di22.è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile dienergico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia,22l’esperienza calcistica più autentica di sempre e ...

Advertising

AdriJuve64 : RT @CalcioPillole: Nuovo acquisto per la #EASports, in casa #FIFA22: Lele #Adani sarà il nuovo commentatore tecnico al fianco di Pierluigi… - PlayStationBit : Affiancherà il commentatore storico di #FIFA! @PIERPARDO @leleadani #FIFA22 @EA @EA_FIFA_Italia - marcovarini : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Lele #Adani è il nuovo commentatore tecnico di #FIFA22 - xeratdragons : FIFA 22: Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico - - spalletters : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Lele #Adani è il nuovo commentatore tecnico di #FIFA22 -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Lele

E ora che l'Inter ha cambiato guida, può darsi chedecida di proseguire in azzurro e lasciare ... L'incontro con Mattarella e Draghi Ranking, l'Italia torna al quarto posto dopo la vittoria ......Oriali . E poi lui, Fausto Salsano , ex centrocampista trottolino molto famoso negli Anni 80. "Catenaccio in punto". Sapete chi è quest'uomo? Massacrato di insulti dopo il gol di Chiesa:...EA Sports ha ufficializzato con un comunicato ufficiale che Lele Adani, famoso opinionista ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22. Adani è stato selezi ...Saranno le voci e i commenti tecnici di Lele Adani e Pierluigi Pardo ad accompagnare le partite virtuali da disputare in FIFA 22, conferma ufficialmente EA ...