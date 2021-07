FIFA 22: Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico – Comunicato Ufficiale (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA SPORTS ha annunciato che Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22. Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia, FIFA 22 sarà l’esperienza calcistica più autentica di sempre e ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA SPORTS ha annunciato che, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore,ildella versione italiana di22.è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile dienergico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia,22l’esperienza calcistica più autentica di sempre e ...

