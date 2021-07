FIFA 22 | Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico – Comunicato Ufficiale

(Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA SPORTS ha annunciato che, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore,ildella versione italiana di22.è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile dienergico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia,22l’esperienza calcistica più autentica di sempre e ...

22: Lele Adani insieme a Pierluigi Pardo per il commento tecnico NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 29 Luglio 2021 alle 15:44 Il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore sarà il nuovo commentatore tecnico di FIFA 22. L'ex calciatore scelto come commentatore tecnico. E sulla Reggiana dice: «Mister Diana può ridarci il sorriso» Fifa 22: ecco le prime anticipazioni sul celebre videogame calcistico di Ea Sports.