FIFA 22 avrà Lele Adani come nuovo commentatore tecnico (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato che Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine. Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia, FIFA 22 sarà l'esperienza calcistica più ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato che, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà ildella versione italiana di22, ora disponibile per il pre-ordine.è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile dienergico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia,22 sarà l'esperienza calcistica più ...

Advertising

giorgiotiretti : RT @Vitoiuvara: [TGG] FIFA 22 avrà Lele Adani come nuovo commentatore tecnico. La scelta è stata rivendicata dall’ISIS. - Vitoiuvara : [TGG] FIFA 22 avrà Lele Adani come nuovo commentatore tecnico. La scelta è stata rivendicata dall’ISIS. - HHezerS7 : @josbarreiroo Calcola che ci devo giocare su ps5, 144 hz ma non ho capito se la ps5 è a 120 e ci devo competere su… - tuskatore : Avevo sottovalutato il fatto che a FIFA 22 adesso Walker - Gomez - Varane - Mendy avrà doppiamente senso per via de… - Profilo3Marco : RT @MatteoMascia13: Secondo me non è tutto oro quel che luccica: il nuovo #eFootball (ex PES) sarà free to play, ma non credo che avrà le s… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA avrà FIFA 22 vs eFootball (ex PES): scontro tra diverse filosofie Se non ha ancora effettuato l'acquisto di una console di nuova generazione (e non lo avrà fatto entro il lancio di FIFA 22) dovrà considerare se non sia meglio optare per l'acquisto preventivo della ...

EA Sports presenta FIFA 22: si punta tutto sul nuovo gameplay Nessuna rivoluzione in casa EA Sports . Visto il successo degli ultimi anni sia nelle vendite del gioco che nella modalità Ultimate Team, FIFA 22 non avrà particolare stravolgimenti rispetto alla stagione precedente. Sarà migliorata la grafica, così come probabilmente saranno svelate nuove funzionalità, ma dalle prime anticipazioni la ...

FIFA 22 vs eFootball (ex PES): scontro tra diverse filosofie HDblog Se non ha ancora effettuato l'acquisto di una console di nuova generazione (e non lofatto entro il lancio di22) dovrà considerare se non sia meglio optare per l'acquisto preventivo della ...Nessuna rivoluzione in casa EA Sports . Visto il successo degli ultimi anni sia nelle vendite del gioco che nella modalità Ultimate Team,22 nonparticolare stravolgimenti rispetto alla stagione precedente. Sarà migliorata la grafica, così come probabilmente saranno svelate nuove funzionalità, ma dalle prime anticipazioni la ...