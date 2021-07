Fifa 22, Adani nuova voce del commento tecnico (Di giovedì 29 luglio 2021) Daniele Adani sarà la voce del commento tecnico di Fifa 22. Dopo le voci, è lo stesso Adani a confermare ufficialmente la notizia. Lele, ex opinionista e telecronista tecnico di Sky, andrà dunque a sostituire Stefano Nava al commento di Fifa 22, nuovo capitolo del noto simulatore di calcio per console e Pc. “La famiglia degli appassionati di calcio è sempre coinvolta nel percorso. Ogni tappa è vissuta con emozione, accompagnata e condivisa con la voce e soprattutto con l’amore per il gioco più bello del mondo! Io e ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Danielesarà ladeldi22. Dopo le voci, è lo stessoa confermare ufficialmente la notizia. Lele, ex opinionista e telecronistadi Sky, andrà dunque a sostituire Stefano Nava aldi22, nuovo capitolo del noto simulatore di calcio per console e Pc. “La famiglia degli appassionati di calcio è sempre coinvolta nel percorso. Ogni tappa è vissuta con emozione, accompagnata e condivisa con lae soprattutto con l’amore per il gioco più bello del mondo! Io e ...

Advertising

giorgiotiretti : RT @Vitoiuvara: [TGG] FIFA 22 avrà Lele Adani come nuovo commentatore tecnico. La scelta è stata rivendicata dall’ISIS. - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Lele #Adani è il nuovo commentatore tecnico di #FIFA22 - UAGNA : Sarà @leleadani ad affiancare @PIERPARDO come commentatore di #FIFA22! - DaxGregory : Lele #Adani con #Pardo su #Fifa22 è una figata pazzesca, però speriamo che come giocabilità fifa torni al passato.… - sportface2016 : #FIFA22, ora è ufficiale: Daniele #Adani sarà la voce del commento tecnico nel nuovo capitolo -