Fifa 2022, arriva la nuova telecronaca: ecco chi affiancherà Pardo

Fifa 2022, arrivata la conferma: al fianco di Pierluigi Pardo ci sarà il commento tecnico di un ex calciatore molto amato dal pubblico. Scopriamo chi è Uno dei game più apprezzati dai giovani è di sicuro quello sul calcio. Nello specifico parliamo di Fifa 2022 che è già atteso da milioni di appassionati che sono

Ultime Notizie dalla rete : Fifa 2022 Adani: "Allegri? Sono convinto di una cosa" - Top News Lele Adani ha rivelato la sua ultima avventura. L'ex opinionista di Sky , infatti, sarà load voce italiana del videogioco Fifa 2022. Dopo l'addio alla televisione, l'ex giocatore rimane quindi nel mondo del calcio e in qualche modo anche di quello delle telecronache. Nel corso di un'intervista a GazzettaTv, Adani ha ...

FIFA 22 vs eFootball (ex PES): scontro tra diverse filosofie Mancano ancora circa due mesi al rilascio dei nuovi titoli calcistici della stagione 2021 - 2022 e mai come quest'anno lo scenario che si prospetta è particolarmente insolito. Si, perché per ...su FIFA ...

FIFA 22: Lele Adani nuovo commentatore tecnico Lele Adani sostituisce Stefano Nava come commentatore tecnico di FIFA 22. L'ex calciatore è stato selezionato in virtù della sua esperienza e conoscenza sul campo da gioco, oltre che per il suo stile ...

