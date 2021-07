Ferragnez | mega regalo a Leone | fan senza parole

(Di venerdì 30 luglio 2021) Chiara Ferragni e Fedez, ilgigantesco a. Fan increduli: «È costosissimo...». Ieri sera, il primogenito di casaha ricevuto una super sorpresa dalla sorella della mamma, Valentina e dal fidanzato Luca. Gli zii sono usciti dall'ascensore con unpacco per il bimbo. Ecco di cosa si tratta. Valentina Ferragni e Luca hanno regalato al figlioletto di Chiara e Fedez una mini vespa Piaggio elettrica, di colore azzurro. È il modello a tenerla in mano e a porgerla a. Zia Vale chiede al piccolo: «Di chi è questa moto?». E Leo risponde entusiasta «Mia», andandola ad ...

modi1968 : Mi chiedevo come mai se una Sonia brugarelli prende un jet privato viene massacrata, mentre i ferragnez che ogni we… - annam_gil : @essereessere Ma sapete vero che se i Ferragnez avessero preso un aereo di linea a Bari dovevano chiudere l’aeropor… -

Ieri sera, il primogenito di casaha ricevuto una super sorpresa dalla sorella della mamma, Valentina e dal fidanzato Luca. Gli zii escono dall'ascensore con unpacco per il bimbo. ...Quest'anno, quindi, ihanno optato per l'eleganza di Forte dei marmi . Per godersi il ... D'accordo, è tutto meraviglioso, ma ci si chiede quanto denaro abbiano speso per unrelax di ...Chiara Ferragni e Fedez al centro dell'attenzione: questa volta a far discutere è il prezzo del super regalo al piccolo Leone. I dettagli ...L’influencer da quasi 25 milioni di follower e il rapper hanno trascorso una vacanza da sogno tra Savelletri, Torre Canne, Ostuni e Polignano: il tour ...