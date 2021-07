Federica Pellegrini | la nuova vita | dopo il nuoto | amore | libri e tv

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non ci fosse stato il Covid, all'addio didalagonistico, a Tokyo, ci sarebbe stata una folla da stadio. Tutti in piedi virtualmente, allora, per dire grazie alla più grande ...

Eurosport_IT : Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 - matteorenzi : Federica Pellegrini è stata ed è una leggenda del nuoto. L’Italia deve solo dirle grazie. Buona vita Federica… - Coninews : Un'avventura indimenticabile iniziata ad Atene nel 2004. Cinque finali olimpiche consecutive da assoluta protagonis… - illicitgilmore : RT @DreamTeamCB: I diamanti più preziosi che lo sport italiano abbia mai avuto Valentina Vezzali e Federica Pellegrini semplicemente due le… - dali_zarp : RT @mocciosvs: cioè tu hai davanti Federica Pellegrini che ha sulle spalle 5 olimpiadi, 11 record del mondo, 155 ori, 56 argenti e 35 bronz… -

Leggi anche Oro storico (e un bronzo) nel canottaggio e Paltrinieri fa un miracolo negli 800 sl L'ultima Olimpiade della Divina: il tributo d'affetto perSincerità "Ho gareggiato ...Non ci fosse stato il Covid, all'addio didal nuoto agonistico, a Tokyo, ci sarebbe stata una folla da stadio. Tutti in piedi virtualmente, allora, per dire grazie alla più grande campionessa che il nuoto italiano abbia ...Non ci fosse stato il Covid, all'addio di Federica Pellegrini dal nuoto agonistico, a Tokyo, ci sarebbe stata una folla da stadio. Tutti in piedi virtualmente, allora, per dire grazie ...