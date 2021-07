Federica | l' ultimo ballo porta dritto al cuore

Advertising

LiaCapizzi : L'ultimo ballo della Pellegrini. Sciò sciò lacrime, sbandiera occhi splendenti e sorrisi. Appagata, felice e innamo… - epiclove_ : RT @isainsolia: le finali vinte dalla Vezzali contro un’italiana, i tuffi all’ultimo respiro di Tania Cagnotto, il ‘pronta? 1, 2 e 3’ alla… - ProudOfJou8 : RT @isainsolia: le finali vinte dalla Vezzali contro un’italiana, i tuffi all’ultimo respiro di Tania Cagnotto, il ‘pronta? 1, 2 e 3’ alla… - robina147 : RT @varesenews: Federica Cesarini da leggenda: medaglia d’oro all’ultimo respiro - MariGerletti : RT @varesenews: Federica Cesarini da leggenda: medaglia d’oro all’ultimo respiro -

Ultime Notizie dalla rete : Federica ultimo

Settima nei 200 stile libero, unica donna a fare cinque finali: "Matteo Giunta è stato fondamentale, lui è un compagno speciale" di LEO TURRINIGregorio Paltrinieri entrato con l'tempo in finale e fiaccato dalla mononucleosi contratta ... Nel canottaggio il doppio pesi leggeri donne composto daCesarini e Valentina Rodini hanno ...Cinque imbarcazioni in un secondo, le prime quattro in mezzo secondo, un solo centesimo tra bronzo e quarto posto, appena 14 centesimi tra oro ed argento: Valentina Rodini e Federica Cesarini vincono ...Pioggia di medaglie nella mattinata di Tokyo per l'Italia , che conquista il secondo oro della sua Olimpiade con il doppio pesi leggeri donne di canottaggio, ...