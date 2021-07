Federica Cesarini e Valentina Rodini regalano la seconda medaglia d’oro di Tokyo 2020 all’Italia

(Di giovedì 29 luglio 2021) La giornata inizia nel migliore dei modi per il team italiano a. Dopo Vito Dell’Aquila (oro Taekwondo nei 58 kg maschile), stamanihanno vinto lanel doppio pesi leggeri femminile di canottaggio. Le due atlete hanno fatto un’emozionante rimonta battendo di 14 centesimi la Francia e l’Olanda di mezzo secondo. Questo è il secondo oro per l’Italia, che passa così dal 15° al 10° posto., i ...

... MAURO DE FILIPPIS Ore 3:00 - CICLISMO BMX maschile racing (quarti di finale): GIACOMO FANTONI Ore 3:10 - CANOTTAGGIO doppio femminile pl (finale): VALENTINA RODINI EOre 3:30 - ...L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020:, varesina di 24 anni, e Valentina Rodini, cremonese di 26, hanno concluso la loro gara in 6'47'54, precedendo la Francia (6'47'68) e l'Olanda (6'48'03). È la seconda medaglia d'oro ...Nel doppio senior maschile oro alla Francia in 6:00.33, che è la miglior prestazione olimpica, con 0.20 sui Paesi Bassi, argento, e 3.30 sulla Cina, bronzo. Nel quattro senza senior femminile oro ...La specialità è la stessa, il doppio pesi leggeri, il metallo ben più prezioso: le azzurre Valentina Rodini e Federica Cesarini conquistano infatti l’oro in una finale ricca di emozioni. Se la mettono ...