Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno vinto l’oro nel canottaggio

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RIMONTA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! ?? Federica Cesarini e Valentina Rodini CAMP… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?? Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno regalato al canottaggio femminile #ItaliaTeam la prima… - Coninews : CHE IMPRESAAAAAA! ?? Una medaglia storicaaaaa! A #Tokyo2020 il doppio pesi leggeri femminile di Federica #Cesarini… - Nunzia55584319 : RT @ItaliaTeam_it: SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RIMONTA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! ?? Federica Cesarini e Valentina Rodini CAMPIONES… - bennygiardina : RT @ItaliaTeam_it: MERAVIGLIOSE! ?? Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno regalato al canottaggio femminile #ItaliaTeam la prima medag… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Cesarini

Nel canottaggio il doppio pesi leggeri donne composto dae Valentina Rodini hanno regalato il secondo oro dell'Italia. Canottaggio Con un vittoria al fotofinish con soli 14 ...L'Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara davanti alla Francia e all'Olanda. 'È stata un'emozione incredibile: io non avevo capito niente di quello che era successo, ma ora '...Cinque imbarcazioni in un secondo, le prime quattro in mezzo secondo, un solo centesimo tra bronzo e quarto posto, appena 14 centesimi tra oro ed argento: Valentina Rodini e Federica Cesarini vincono ...Pioggia di medaglie nella mattinata di Tokyo per l'Italia , che conquista il secondo oro della sua Olimpiade con il doppio pesi leggeri donne di canottaggio, ...