Favilli | Bonazzoli | Kechrida | Lassana | poker granata

(Di venerdì 30 luglio 2021) SALERNO –Coulibaly per il centrocampo. La Salernitana inizia a trovare la quadratura del cerchio chiudendo di fatto quattro trattative importanti e gettando basi solide per il colpo a sensazione, quello dell’atalantino Lammers, da battere da qui a qualche giorno. ARRIVANO LE PUNTE Ieri la societàha mosso passi decisivi per ingaggiare due dei tre attaccanti che ha intenzione di mettere a disposizione di Fabrizio Castori. Si tratta di Federicodella Sampdoria e di Andreadel Genoa. Per entrambi le trattative ...

Cucciolina96251 : RT @guglielm87: La #Salernitana si defila dalla corsa a #Tutino, va su #Favilli e #Bonazzoli. Il #Parma aspetta con fiducia, anche perché è… - guglielm87 : La #Salernitana si defila dalla corsa a #Tutino, va su #Favilli e #Bonazzoli. Il #Parma aspetta con fiducia, anche… - sottilismo : si parlava di Bonazzoli Tutino Lammers e alla fine prendiamo Favilli ho i tic nervosi -

Salernitana, assalto finale a Lammers: l'atalantino - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - è il preferito di Castori che ha chiesto a Fabiani uno sforzo., Pinamonti ele alternative. Puscas e Perica le piste estere, su Simy piomba anche il Tottenham. Agudelo, Caprari e Tutino per il ruolo di seconda punta. Mantovani all'Alessandria, ...La Salernitana va a caccia di una punta: in pole position c'èdella Sampdoria, seguito da Cerri eChe la Salernitana resti un cantiere aperto anche con i potenziali arrivi di Favilli, Bonazzoli, Lassana Coulibaly e Kechrida non v'è dubbio alcuno, all'appello mancano due ...Corsa, sorrisi e anche il primo assist. La Salernitana conosce finalmente Matteo Ruggeri, nuovo esterno mancino per il 3-5-2 di Fabrizio Castori . Il giovanissimo laterale classe 2002 ...