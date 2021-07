F1:Ungheria; Verstappen conferma 'Hamilton mi ha telefonato' (Di giovedì 29 luglio 2021) "E' vero mi ha telefonato. Credo che abbia valutato male quella curva. Resto dell'avviso che sia stato irrispettoso festeggiare con la bandiera mentre io ero in ospedale". A Budapest, prima del Gp d'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) "E' vero mi ha. Credo che abbia valutato male quella curva. Resto dell'avviso che sia stato irrispettoso festeggiare con la bandiera mentre io ero in ospedale". A Budapest, prima del Gp d'...

Advertising

glooit : F1: in Ungheria Verstappen proverà motore incidente Silverstone leggi su Gloo - SkySport : RT @SkySportF1: F1, Verstappen al GP Ungheria: 'Hamilton mi ha chiamato, ma ho perso punti per colpa sua' #SkyMotori #F1 #Formula1 #Hungari… - SkySportF1 : F1, Verstappen al GP Ungheria: 'Hamilton mi ha chiamato, ma ho perso punti per colpa sua' #SkyMotori #F1 #Formula1… - andreastoolbox : F1, Verstappen al GP Ungheria: 'Hamilton mi ha chiamato, ma ho perso punti per colpa sua' | Sky Sport… - sportli26181512 : F1, Verstappen al GP Ungheria: 'Hamilton mi ha chiamato, ma ho perso punti per colpa sua': Prime parole dal vivo de… -