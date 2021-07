F1: respinto il ricorso della Red Bull contro Lewis Hamilton, non ci saranno ulteriori sanzioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Sembra esser definitivamente chiuso il capitolo legato all‘incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna valido per il Mondiale di F1. Oggi doveva arrivare il verdetto da parte della FIA che ha deciso di respingere il ricorso arrivato da parte della Red Bull contro il pilota Mercedes: non ci saranno ulteriori sanzioni. Come si legge nel comunicato arrivato dalla Federazione Internazionale: “È stato respinto dagli steward perché, secondo l’Art 14 del regolamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Sembra esser definitivamente chiuso il capitolo legato all‘incidente tra Max Verstappen enel corso del Gran Premio di Gran Bretagna valido per il Mondiale di F1. Oggi doveva arrivare il verdetto da parteFIA che ha deciso di respingere ilarrivato da parteRedil pilota Mercedes: non ci. Come si legge nel comunicato arrivato dalla Federazione Internazionale: “È statodagli steward perché, secondo l’Art 14 del regolamento ...

