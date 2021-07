F1, Max Verstappen: “Lewis mi ha telefonato, ma resto dell’avviso che sia stato irrispettoso…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Max Verstappen torna a parlare pubblicamente per la prima volta dall’incidente di due settimane fa e lo fa come di consueto senza peli sulla lingua, confermando di fatto le dichiarazioni rilasciate tramite i social nelle ore successive al Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Ricordiamo che l’olandese era andato a sbattere violentemente contro le barriere a Copse in seguito ad un contatto con la Mercedes di Lewis Hamilton, il quale è poi andato a vincere la gara nonostante la penalità di 10? comminatagli dai commissari per l’episodio incriminato. “E’ vero, mi ha telefonato (riferendosi a Lewis, ndr). Credo che abbia valutato ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Maxtorna a parlare pubblicamente per la prima volta dall’incidente di due settimane fa e lo fa come di consueto senza peli sulla lingua, confermando di fatto le dichiarazioni rilasciate tramite i social nelle ore successive al Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Ricordiamo che l’olandese era andato a sbattere violentemente contro le barriere a Copse in seguito ad un contatto con la Mercedes diHamilton, il quale è poi andato a vincere la gara nonostante la penalità di 10? comminatagli dai commissari per l’episodio incriminato. “E’ vero, mi ha(riferendosi a, ndr). Credo che abbia valutato ...

