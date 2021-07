F1, GP Ungheria 2021. Guerra aperta per il Mondiale tra Verstappen e Hamilton. La Ferrari sogna il colpaccio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono tanti i temi proposti dal Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno, che andrà in scena nel weekend. Tanto per cominciare, si tornerà in pista per la prima volta dopo il fattaccio di Silverstone, quando Max Verstappen è finito violentemente contro le barriere dopo un contatto causato da Lewis Hamilton. Il britannico ha però avuto, per l’ennesima volta, la fortuna di poter proseguire indenne la propria corsa nonostante un incidente. In questo modo il trentaseienne inglese si è imposto davanti ai tifosi di casa, riducendo a 8 i punti di distacco dal ventitreenne olandese in quella che a tutti gli effetti sta diventato un’infuocata corsa al ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono tanti i temi proposti dal Gran Premio d’di Formula Uno, che andrà in scena nel weekend. Tanto per cominciare, si tornerà in pista per la prima volta dopo il fattaccio di Silverstone, quando Maxè finito violentemente contro le barriere dopo un contatto causato da Lewis. Il britannico ha però avuto, per l’ennesima volta, la fortuna di poter proseguire indenne la propria corsa nonostante un incidente. In questo modo il trentaseienne inglese si è imposto davanti ai tifosi di casa, riducendo a 8 i punti di distacco dal ventitreenne olandese in quella che a tutti gli effetti sta diventato un’infuocata corsa al ...

