F1 | Alfa Romeo schiera Kubica nelle Libere 1 in Ungheria

(Di giovedì 29 luglio 2021)Racing continua a pensare a presente e futuro, tanto dare Robertnella prima sessione di provedel Gran Premio didi Formula 1 che si terrà in questo fine settimana.girerà1 al volante dell’C41 di Kimi Raikkonen sulla pista di Budapest, ovvero sullo stesso luogo in cui nel 2017 tornò al volante di una Formula 1. Dopo aver già provato la C41 nello Shakedown di Barcellona eproveal ...

Advertising

_Introducing_me : RT @sportface2016: #F1, Cristiano #Fiorio nuovo responsabile della scuderia #AlfaRomeo - sportface2016 : #F1, Cristiano #Fiorio nuovo responsabile della scuderia #AlfaRomeo - infoitscienza : Promozione Alfa Romeo Giulietta, perché conviene e perché no - deadcow48 : RT @NetoDemetriou: Alfa Romeo 155 V6 de Alessandro Nannini, ITC, 1996. #Alfaromeo #alfaromeo111 - NetoDemetriou : Alfa Romeo 155 V6 de Alessandro Nannini, ITC, 1996. #Alfaromeo #alfaromeo111 -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

A seguito del rinnovo della partnership frae Sauber Motorsport, Cristiano Fiorio assume la responsabilità del progetto, focalizzato nel massimizzare i risultati e il ritorno di investimento, con obiettivi ambiziosi di progressivo ...Cristiano Fiorio è stato nominato responsabile del progetto diFormula 1 , realizzato in partnership con Sauber Motorsport. Fiorio è stato incaricato di massimizzare i risultati ed il ritorno sull'investimento, con obiettivi ambiziosi di progressivo ...Cristiano Fiorio, figlio del noto Cesare Fiorio, è stato scelto dal CEO Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato come nuovo responsabile del Biscione in Formula 1. Da pochi giorni è stata infatti annunciato ...Cristiano Fiorio è il nuovo responsabile della scuderia Alfa Romeo in Formula 1. In seguito al rinnovo dell’accordo che lega il brand italiano a Sauber Motorsport per il Circus, il 49enne originario d ...