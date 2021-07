Esondazioni nel Comasco | in azione anche la Protezione Civile di Città Metropolitana

Advertising

FANGO E DETRITI 29 luglio 2021 15:24Comasco, Laglio tra le località colpite - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ......dall' analisi dell'esposizione e della sensibilità ai cambiamenti climatici di ciascuna regione...principalmente a causa di maggiori precipitazioni e di problemi correlati come ledei ...Rispondendo alla richiesta di supporto partita da Regione Lombardia, una colonna mobile composta da 30 volontari e alcuni mezzi di soccorso è stata inviata in provincia di Como, nelle zone flagellate ...Le strutture della Fondazione Exodus Onlus, di don Antonio Mazzi, e quelle del Centro ambrosiano di solidarietà (CeAs), nel parco Lambro, sono quasi tutte salve. Non lo sono la centrale termica, che d ...