Esondazioni nel Comasco | in azione anche la Protezione Civile di Città Metropolitana

(Di giovedì 29 luglio 2021) Rispondendo alla richiesta di supporto partita da Regione Lombardia, una colonna mobile composta da 30 volontari e alcuni mezzi di soccorso è stata inviata in provincia di Como, nelle zone flagellate dai nubifragi

...dall' analisi dell'esposizione e della sensibilità ai cambiamenti climatici di ciascuna regione...principalmente a causa di maggiori precipitazioni e di problemi correlati come ledei ...... danneggiando abitazioni e riversandosilago. La situazione è veramente disastrosa a Cernobbio, ... sconvolti dalle immagini di frane edprovocate dal maltempo che ha messo in ginocchio ...di Cristina BertoliniL’acqua del rubinetto piace al 66,4% dei consumatori e un campione pari al 44,4% dichiara di berla regolarmente. I suoi fruitori passano dal 48,15% del 2019 al 53,2% nel 2020, fin ...Rispondendo alla richiesta di supporto partita da Regione Lombardia, una colonna mobile composta da 30 volontari e alcuni mezzi di soccorso è stata inviata in provincia di Como, nelle zone flagellate ...