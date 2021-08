ESCLUSIVO! KAREN KINGSTON, ANALISTA PER LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE ED EX DIPENDENTE PFIZER CONFERMA: OSSIDO DI GRAFENE TOSSICO ALL’INTERNO DEI SIERI mRNA (Di giovedì 29 luglio 2021) Un rapporto scientifico dell’ex DIPENDENTE PFIZER, KAREN KINGSTON, CONFERMA le analisi degli investigatori spagnoli di La Quinta Columna. DOMANDA: Perché la FDA ha permesso a PFIZER e Moderna di includere un ingrediente TOSSICO proprietario (segreto) nel vaccino EUA? La FDA è stata vittima di disinformazione o complice?Leggi anche:– LA TECNOLOGIA DI NEUROMODULAZIONE BASATA SUL GRAFENE È proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Un rapporto scientifico dell’exle analisi degli investigatori spagnoli di La Quinta Columna. DOMANDA: Perché la FDA ha permesso ae Moderna di includere un ingredienteproprietario (segreto) nel vaccino EUA? La FDA è stata vittima di disinformazione o complice?Leggi anche:– LA TECNOLOGIA DI NEUROMODULAZIONE BASATA SULÈ proviene da Database Italia.

