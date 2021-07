Esclusiva: Zanoli-Napoli, accordo per il rinnovo fino al 2026 (Di giovedì 29 luglio 2021) Alessandro Zanoli è un terzino destro classe 2000 che ha fatto molto bene nella prima parte del ritiro con il Napoli. Spalletti è davvero soddisfatto, al punto che ci sono margini che il ragazzo non vada via (ha molte richieste dalla Serie B). Ma la novità è un’altra: Zanoli è molto vicino al rinnovo fino al 2026, altri tre anni di contratto che confermano quanto il club intenda puntare su di lui. Alle sue spalle alcune esperienze con Carpi e Legnago, in quel ruolo può essere in prospettiva anche il futuro del Napoli. Foto: Instagram Napoli L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Alessandroè un terzino destro classe 2000 che ha fatto molto bene nella prima parte del ritiro con il. Spalletti è davvero soddisfatto, al punto che ci sono margini che il ragazzo non vada via (ha molte richieste dalla Serie B). Ma la novità è un’altra:è molto vicino alal, altri tre anni di contratto che confermano quanto il club intenda puntare su di lui. Alle sue spalle alcune esperienze con Carpi e Legnago, in quel ruolo può essere in prospettiva anche il futuro del. Foto: InstagramL'articolo ...

