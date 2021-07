Esclusiva: Reggina, vicino Adjapong. E Asencio non si fa (Di giovedì 29 luglio 2021) Un esterno destro per la Reggina. Vi avevamo anticipato la trattativa in stato avanzato con il Sassuolo per Adjapong, ci stiamo avvicinando sempre più. C’è una differenza minima che probabilmente verrà colmata. Intanto, come abbiamo sempre raccontato, la trattativa per Raul Asencio non era stata mai definita, contrariamente a qualche altra fonte che aveva dato tutto per definito. Infatti, non ci sono più margini: Asencio alla Reggina non si fa. Foto: Sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Un esterno destro per la. Vi avevamo anticipato la trattativa in stato avanzato con il Sassuolo per, ci stiamo avvicinando sempre più. C’è una differenza minima che probabilmente verrà colmata. Intanto, come abbiamo sempre raccontato, la trattativa per Raulnon era stata mai definita, contrariamente a qualche altra fonte che aveva dato tutto per definito. Infatti, non ci sono più margini:allanon si fa. Foto: Sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina Dove vedere Benevento - Reggina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Benevento - Reggina in tv e streaming L'amichevole tra Benevento - Reggina sarà visibile in diretta esclusiva su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre (regione Campania, mentre ...

Calciomercato Sassuolo LIVE: Marchizza in prestito all'Empoli 15.48 - ESCLUSIVA CS: Riscattato Nicola Mandrelli (2004) dal Cesena , mentre Rocco Quirino (2004) ... 16.31 - La Reggina è interessata all'ingaggio di Claud Adjapong . 15.01 - Manuel Locatelli vuole ...

Esclusiva: Reggina, vicino Adjapong. E Asencio non si fa alfredopedulla.com Reggina, Ufficiale la rescissione di Mastour La Reggina tramite un comunicato ufficiale ha reso noto l’addio a titolo definitivo di Hachim Mastour: “Reggina 1914 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione co ...

UFFICIALE - Reggina, risoluzione contrattuale con Mastour Reggina 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hachim Mastour. Il club augura.

