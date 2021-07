'Era per caricarmi'. L'assurda difesa della judoka tedesca, l'allenatore l'aveva schiaffeggiata prima del match (Di giovedì 29 luglio 2021) Un episodio quantomeno curioso che però ha ricevuto numerose critiche, mentre sui social partiva già il tam tam. Ha schiaffeggiato la sua atleta e, mentre la Federazione lo ha ammonito, lei lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) Un episodio quantomeno curioso che però ha ricevuto numerose critiche, mentre sui social partiva già il tam tam. Ha schiaffeggiato la sua atleta e, mentre la Federazione lo ha ammonito, lei lo ha ...

Advertising

VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - fattoquotidiano : Il blitz era stato studiato per tempo. Gli avvocati di Silvio Berlusconi avevano cercato, comma per comma, se nella… - _Paolo_27 : @DANIELEALOFAN @SmilexTech Ricordo la SF90 che nel T1 dava quasi un secondo a tutti, per dire, nel T2 riusciva anch… - murdervstories : Nel 1786 venne a sapere di una bambina che per errore aveva assaggiato aceto per i pidocchi e si era sentita male,… -