Enzo G Castellari | il mito del grande cinema di genere

(Di giovedì 29 luglio 2021) Compie oggi 83 anniG.. È stato regista di molte pellicole cult che hanno ispirato latografia successiva facendo la storia degli spaghetti western, del poliziottesco e deld’azione. Sono questi i generi in cui il celebre regista romano ha lasciato il suo inconfondibile marchio “Il western è bello perché è semplice: ci sono buoni e cattivi, eroi e vigliacchi. Grandi spazi e cavalli. Poi, basta cambiare i cavalli con le Giulia Alfa Romeo, e hai il poliziottesco!” In queste poche parole diG., al secoloGirolami, c’è ...

Advertising

dailygreen_it : Enzo G. Castellari, un maestro del film di genere - InherentWise : 160) Quel Maledetto Treno Blindato (1978) Dir: Enzo G. Castellari -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Castellari

dailygreen.it

... da molti è considerato un regista di culto, e le soluzioni tecniche dei suoi film, come quelle di colleghi quali Fernando Di Leo, Umberto Lenzi, Romolo Guerrieri,G.ed altri, sono ...... con proseliti anche in Italia (vedi 2019 - Dopo la caduta di New York (1983), di Sergio Martino e 1990 - I guerrieri del Bronx diG.), ma anche Solid Snake, protagonista della serie '...Il 29 luglio 1938 nasce a Roma Enzo G. Castellari un regista che tutto il mondo omaggia come uno dei più grandi maestri del “film di genere” ...Buon compleanno Daniele Rugani, Rosalba Diana… …Gian Piero Reverberi, Piero Marrazzo, Mikis Theodorakis, Enzo G. Castellari, Claudio Fabi, Vincenzo ...