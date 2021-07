Enrico Montesano replica a Selvaggia Lucarelli: “Io ricoverato per Covid? La querelo” (video) (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la polemica Social a colpi di tweet e di post su Social network tra la blogger Selvaggia Lucarelli e l’attore Enrico Montesano. La giudice di Ballando con le Stelle ha scritto oggi un post contro l’attore, colpevole a suo dire di essere no-vax, pur essendo stato salvato dalla scienza in quanto ricoverato in ospedale.La replica dell’attore alla blogger di Civitavecchia non si è fatta attendere. E passa per le carte bollate. «In un tweet la signora Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la polemica Social a colpi di tweet e di post su Social network tra la bloggere l’attore. La giudice di Ballando con le Stelle ha scritto oggi un post contro l’attore, colpevole a suo dire di essere no-vax, pur essendo stato salvato dalla scienza in quantoin ospedale.Ladell’attore alla blogger di Civitavecchia non si è fatta attendere. E passa per le carte bollate. «In un tweet la signoraafferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia ...

Advertising

stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - raffyfw1973 : RT @AngelaAngelmi: Ma quindi Enrico Montesano è stato ricoverato per Covid e curato dalla scienza che lui denigrava? Per fortuna è guarito.… - raffyfw1973 : RT @stanzaselvaggia: Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico… -